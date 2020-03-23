محمود علاء: تسجيل الأهداف لا يجعلني أتخلى عن دوري الأساسي في الملعب

أبدى محمود علاء، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، استيائه ممن ينتقد مساندته الهجومية للفريق الأبيذ في بعض المباريات.





وقال علاء في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" تسجيلي للأهداف لا يجعلني اتخلى نهائي عن دوري الأساسي في الملعب كقلب دفاع للفريق".





وأوضح:" أتقدم في الكرات الثابتة فقط حالي حال أي مدافع يجيد ألعاب الهواء وأسدد ركلات الجزاء ولا أنسى مطلقًا دوري الأساسي كمدافع".



