سقف لـ رامي جمال تحقق 18 مليون مشاهدة

حققت أغنية "سقف" لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 18 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" الدنيا طعمها سُكرى .. زى المَلبن الطرى.. والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى .. لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا .. ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف".





وكانت من ضمن عوامل نجاح الأغنية تصوير الفيديو كليب بطريقة عفوية، واشتراك عدد كبير من النجوم في الكليب وتصوير مقاطع فيديو لهم بجانب البهجة في كلمات الأغنية وألحانها وتوزيعها.





"سقف" كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج وديجيتال ماستر توما.