طريقة مبتكرة من الهلال السعودي لمواجهة فيروس كورونا

وجه الهلال السعودي رسالة بطريقة مبتكرة، في إطار الجهود الرامية للتباعد وتفادي التجمعات، من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

فقد لجأ الحساب الرسمي للزعيم على "تويتر"، إلى إعادة كتابة اسم النادي بحروف متباعدة.

ويتسابق الرياضيون عبر حساباتهم الشخصية، أو من خلال المنصات الرسمية، على توجيه الرسائل لحث الناس على ضرورة البقاء بالمنازل، خلال هذه الفترة.

وقد بث الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية على "تويتر"، امس الأحد، مقطعا مصورا للوزير، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو يؤدي تدريبات بدنية بمنزله.