AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طريقة مبتكرة من الهلال السعودي لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
وجه الهلال السعودي رسالة بطريقة مبتكرة، في إطار الجهود الرامية للتباعد وتفادي التجمعات، من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

فقد لجأ الحساب الرسمي للزعيم على "تويتر"، إلى إعادة كتابة اسم النادي بحروف متباعدة.

ويتسابق الرياضيون عبر حساباتهم الشخصية، أو من خلال المنصات الرسمية، على توجيه الرسائل لحث الناس على ضرورة البقاء بالمنازل، خلال هذه الفترة.

وقد بث الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية على "تويتر"، امس الأحد، مقطعا مصورا للوزير، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو يؤدي تدريبات بدنية بمنزله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقف نشاط كرة القدم في الكويت بسبب فيروس كورونا

بسبب كورونا.. خسائر بالجملة في الدوري السعودي بعد منع الجماهير

من داخل الحجر الصحي.. نجم الهلال السعودي يطمئن جماهيره

لا وقت للراحة .. جدول استعداد شاق للاعبي الهلال السعودي

الفيصلي السعودي يعلن موقفه من قرار الرياضة

الهلال السعودي يواجه ملل التوقف بتلك الطريقة

ترشيحاتنا

أول فنانة عربية مصابة بفيروس كورونا تعلن شفاءها من داخل الحجر الصحي

اقرأ هذه الآية قبل نومك تحفظك حتى تستيقظ

بشرى سارة.. طبيب يبتكر حلا لإنقاذ مصابي فيروس كورونا

ملك السعودية: حظر التجول 11 ساعة لمدة 21 يوما لمواجهة كورونا

من فوق السطوح.. أهالي تقاوم فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل بالفيديو

الذهب يسقط في أسبوع .. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 23-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل