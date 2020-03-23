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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: تحية شكر وإجلال إلى الجيش المصري

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل فهد السلمي، عن شكره إلى الجيش المصري، عقب تعقيم مبنى الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة. 

وكتب السلمي في تغريدة على موقع التواصل الاجماعي تويتر: "نتقدم بتحية شكر وإجلال للجيش المصري الذي قام اليوم بتعقيم مبنى الأمانةالعامة للبرلمان العربي بالقاهرة، مثمنًا عاليًا الجهود المقدرة التي يبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا". 

وأضاف: "وحفاظًا على صحة وسلامة منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي وجهت بممارسة عملهم عن بُعد دون الحضور لمقر العمل". 

وقامت القوات المسلحة المصرية بتعقيم عدد نم المنشآت العامة، والميادين والشوارع ضمن خطة التطهير لمكافحة فيروس كورونا. 
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