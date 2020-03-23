الفلبين تعلن حصيلة الإصابات والوفيات بسبب كورونا

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الإثنين، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 33 حالة وفاة عقب تسجيل 8 حالات جديدة.





وقالت السلطات الفلبينية إن الاصابات بفيروس كورونا قد ارتفعت لتصل إلى 396 حالة، عقب تسجيل 16 حالة جديدة.





وصرحت المتحدثة باسم السفارة الروسية في الفلبين ناتاليا لينوفيتسكايا، بأن نحو 320 روسيًا لا يمكنهم مغادرة الفلبين عقب إيقاف الرحلات الجوية ، وأن الوضع معقد بسبب وجود السياح في جزر مختلفة.





وقالت المتحدثة - في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك": "هناك حوالي 320 روسيًا (لا يمكنهم مغادرة الفلبين).. ويصعب من الوضع أنهم موجودون في جزر مختلفة... تمكنا من جمع نحو 120 شخصًا على جزيرة بوراكاي، وأمس أحضرنا حوالي 100 شخص من جزر صغيرة إلى مدينة سيبو، ولكن عشرات الأشخاص ما زالوا عالقين في جزر أخرى".