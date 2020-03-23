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أخبار العالم

أخبار السعودية اليوم.. الملك سلمان يفرض حظر التجول..وتسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار، أمس الأحد، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة التي تخص الشأن السعودي، ونستعرضها من خلال التقرير التالي.



أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية حظر التجول ١١ ساعة لمدة ٢١ يوميا لمواجهة كورونا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.


أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا مستمرة بشكل صارم في المملكة.



أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الإثنين، عن المحلات والهيئات المسموح لها العمل أثناء حظر التجول في المملكة، مشيرةً إلى استمرارية عمل الهايبر ماركت والتموينات والمخابز والصيدليات ومحلات بيع الخضار واللحوم والدواجن والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، وتقدم كافة خدماتها للمستهلك.



أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة.



أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن قرار تعليق خدمات أوبر يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلنتها لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد في البلاد.



استقرت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال بداية تعاملات اليوم، الأثنين، 23-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 158.58 ريال سعودي بعد أن كان يسجل أول أمس 155.94 ريال سعودي.



ألقت شرطة منطقة القصيم في السعودية القبض على مواطن قام بنشر شائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد عبر مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 

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