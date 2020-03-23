تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة





علاوة على تأخير كلى للقطارات على جميع الخطوط بمتوسط ٣٠ دقيقة بأسباب أعطال السيمافورات والتركات وللموازين.



