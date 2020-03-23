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رياضة

نجم بيراميدز يكشف عن مفاوضات الاهلي والزمالك

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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نور عادل
يرى نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، أن الأهلي هو الأقرب لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز في ظل ابتعاده بفارق كبير من النقاط عن جميع المنافسين، مشيرًا إلى أن فريقه سيسعى لحصد لقب الكونفيدرالية.

وقال دونجا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "بيراميدز سيسعى لحصد لقب الكونفيدرالية والوصول لمركز يليق بالفريق في مسابقة الدوري في حالة عودة النشاط من جديد".

وتحدث دونجا عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه قائلا: "بالفعل هناك مفاوضات من القطبين للحصول على خدماتي".

وأضاف: "الزمالك فاوضني الموسم الماضي، بينما تفاوض معي الأهلي خلال الموسم الحالي".

وتابع: "تركت القرار إلى إدارة بيراميدز لتحديد مصيري، وذلك بسبب احترامي الشديد للنادي والإدارة، فمن خلال بيراميدز تمكنت من التواجد في منتخب مصر، ولذلك جددت عقدي مع الفريق لمدة 4 سنوات".

وواصل: "علاقتي بالحارس أحمد الشناوي جيدة وأعتبره أخًا لي داخل وخارج الملعب، وأثق في عودته بقوة".

وعلق دونجا على أنباء اقتراب شريف إكرامي من بيراميدز قائلا: "إكرامي حارس كبير ويملك تاريخًا قويًا وسيكون إضافة قوية إذا انضم لفريقنا، ويشرفني التدرب معه فهو شخصية محترمة".
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