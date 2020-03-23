كورونا الصامت .. احذر يصيبك الفيروس بدون ظهور أعراض

يعيش الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام حالة من الفزع والهلع بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد حول دول العالم، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأعراض التي تؤكد الاصابة بفيروس كورونا إلا أن العديد من الحالات قد لا تظهر أي أعراض رغم الإصابة.









كشفت نتائج دراسة أمريكية جديدة أن فيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام في المتوسط حتى تظهر أعراضه على الشخص المصاب به، وهذه فترة حضانة الفيروس، والذي يمكن أن يتسبب في حدوث حمى، وسعال، ومشاكل في التنفس، في الانتشار حول العالم في الوقت الحالي، وقد أصاب بالفعل أكثر من 114 ألف شخص.









وتوصل فريق الباحثين الأمريكيين بعد درس حالات إصابة بفيروس كورونا من الصين ودول أخرى، إلى أن الأعراض بدأت تظهر على معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، في اليوم الخامس تقريبًا.









وبالنسبة لأي شخص لا تظهر عليه الأعراض في خلال 12 يومًا، فمن غير المرجح أن تظهر عليه بالمرة، لكنه يظل حاملا للعدوى.









وينصح الباحثون الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس، سواء ظهرت عليهم الأعراض أو لم تظهر، بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما لتجنب نقل العدوى إلى آخرين، وإذا اتبع هؤلاء تلك الإرشادات، التي اعتمدت بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة، فإن من بين كل 100 شخص يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، قد تظهر الأعراض على شخص واحد بعد خروجه من الحجر الصحي، وفقًا للدراسة التي نشرت في دورية حوليات الطب الباطني.









وقال جاستين ليسلر، من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة بالولايات المتحدة، والمشرف على هذه الدراسة، إن تلك النتائج كانت أفضل تقدير سريع لدينا حتى الآن، بناء على دراسة شملت 181 حالة إجمالا.







