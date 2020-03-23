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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 40 جرام هيروين وسلاحا ناريًا بقليوب

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية ، من ضبط شخصين تخصص نشاطهما في الاتجار فى المواد المخدرة بقليوب ، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين احيل المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية،  اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط كل من اسلام  ع  ع  28 سنة عاطل وسيد خ  م " عاطل.

وتبين قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، و طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جراما ومبلغ مالى 595 جنيها و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحمايه تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.
تمكن ضباط مباحث القليوبية، من ضبط شخصين تخصص نشاطهم في الاتجار فى المواد المخدرة بقليوب، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية،  إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط كل من إسلام  ع  ع  28 سنة عاطل وسيد خ  م " عاطل.

وتبين قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، و طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جراما ومبلغ مالى 595 جنيها و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.
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