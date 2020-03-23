لا يوجد دليل على الضرر.. منظمة الصحة العالمية تغير موقفها من الإيبوبروفين لمرضى كورونا

قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) بتغيير موقفها من تناول الإيبوبروفين إذا كان لديك COVID-19 ، ولكن لا يزال الناس حائرون حول ما يجب أن يتخذوه عندما يصابون بفيروس كورونا.





بعد الإعلان سابقًا عن أن الأشخاص المصابين بالفيروس لا يجب أن يأخذوا الأيبوبروفين لعلاج الألم والحمى ، تقول منظمة الصحة العالمية الآن أنهم لا ينصحون بذلك وخاصة أولئك الذين يخزنون الأدوية تحسبًا للإصابة بالفيروس.





أخبر الدكتور أوتو أو يانغ ، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا ، هيلث لاين أنه لا يوجد دليل على أن الإيبوبروفين يسبب تفاقمًا لـ COVID-19 ، "على الرغم من وجود معلومات خاطئة منتشرة في هذا الصدد. "





الصحة العالمية تحذر





بدأ القلق بعد أن ذكرت دراسة في The LancetTrusted Source أن الإيبوبروفين يعزز الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، والذي قد يسهل ويسوء COVID-19. ونتيجة لذلك ، حذرت منظمة الصحة العالمية في الأصل معظم المرضى من التمسك بأسيتامينوفين ، المعروف أيضًا باسم الباراسيتامول أو تايلينول.





وأشار التقرير إلى أن المرضى قد زادوا على الأرجح من تعبير ACE2 إذا تم علاجهم بمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين II من النوع الأول (ARBs) أو ثيازوليدينديونز. عادة ما يتم تناول هذه الأدوية من قبل أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري. وأشارت الدراسة إلى أن الإيبوبروفين يمكن أن يزيد أيضًا من إنزيم ACE2.









الأدوية المضادة للالتهابات وكوفيد -19





وقال الدكتور أوتو أو يانغ ، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا إن فكرة أن الأدوية المضادة للالتهابات تزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمى أو العدوى "نظرية في الغالب".





يناقش الخبراء الطبيون ما إذا كان تقليل الالتهاب الذي يسبب الحمى وآلام العضلات أم لا يقلل بالفعل من فعالية الاستجابة المناعية. على الجانب الآخر ، قد يكون المرضى الذين يعانون من أعراض أسوأ أكثر عرضة لتناول الإيبوبروفين ، وقد لا تكون نتائجهم لها علاقة بالدواء نفسه.





قال يانغ: "هناك بعض الملاحظات السريرية لأعداد صغيرة من المرضى تشير إلى أن الإيبوبروفين يمكن أن يبطئ التعافي. المصدر الموثوق به من الالتهاب الرئوي البكتيري أو يجعل بعض الالتهابات الفيروسية مثل جدري الماء أكثر حدة ، لكن هذه ليست دراسات علمية مستقبلية دقيقة".





وأضاف أن "منشورات أخرى جادلت حتى أن الأيبوبروفين يمكن أن يكون مفيدًا في التهابات الرئة المصدر الموثوق به عن طريق تقليل كمية الالتهاب التي قد تكون ضارة للرئة".





شيء واحد محدد لـ COVID-19 هو أن بعض التجارب المعملية تظهر أن الأيبوبروفين قد يعزز كمية مستقبلات ACE2 التي يستخدمها الفيروس لإصابة الخلايا ويمكن أن يجعل الفيروس ينتشر بشكل أسرع. وقال يانغ إن هذه "نظرية بحتة حتى الآن لا تدعمها الأدلة السريرية في المرضى".





وأضاف يانغ أنه من غير الواضح ما إذا كان ما تمت رؤيته في المختبر يترجم إلى العيادة.





على سبيل المثال ، قد يزيد الإيبوبروفين من مستوى ACE2 في الخلايا. وأوضح يانغ: "لكن هذا قد لا يكون له معنى في الشخص إذا كانت هذه الزيادة صغيرة ، أو إذا كان هناك بالفعل مستقبلات كثيرة لدرجة أن إضافة المزيد لا يهم".





قلة الأدلة





وقال رودني إي رود ، الأستاذ في جامعة ولاية تكساس ، لـ Healthline: لا توجد أدلة كافية لإثبات أن الإيبوبروفين يمكن أن يجعل COVID-19 أسوأ ،





وقال "لا أعتقد أن هناك أدلة كافية بسبب حجم عينة صغير من المرضى". "ومع ذلك ، إذا كان الشخص مهتمًا ، فقد يرغبون في تجنب تلك العقاقير أو عائلات المخدرات."





أوضح روهدي أنه من المعروف أن الأيبوبروفين يقلل من استجابة الجهاز المناعي للجسم. وقال إن العملية الالتهابية هي مكون حيوي للاستجابة المناعية الشاملة ، وخاصة خط الدفاع الثاني الذي يطلق العديد من آليات الدفاع في الخط الثالث ، مثل استجابات الخلايا التائية والخلايا البائية.





في الوقت الحالي ، قال روهيد "لا يوجد دليل قاطع" على عدم تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية أو وصفة طبية. ومع ذلك ، ينصح Rohde الناس بالتحدث إلى أطبائهم للحصول على المزيد من التوصيات بناءً على صحتهم الفردية.





أما بالنسبة للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، فقد أعطى بيانًا لـ Healthline واقترح الأشخاص التواصل مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) للحصول على إرشادات علاج COVID-19 المحدثة. وقالت: "هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتقييم التقارير التي تفيد بأن الأيبوبروفين وغيره من الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية قد تؤثر على مسار COVID-19".



