أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها تهدف إلى استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وأطوالها، لمقابلة الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي في مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحري لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات الكهرباء إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.



وأشار الملا - خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2019 - إلى أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي تُعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين.





من جانبه، عرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة (جاسكو) نتائج أعمال الشركة خلال عام 2019، والتي أظهرت تطور الكميات الموزعة من الغاز الطبيعي على قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى لتبلغ 63.8 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4 %، وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى حيث تم تأمين احتياجاته والتي تمثل نسبتها حوالى 58% من إجمالي الاستهلاك بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل.





وذكر أن (جاسكو) نفذت عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالي أطوالها مع نهاية عام 2019 إلى 7850 كم وطاقة النقل إلى 250 مليون متر مكعب / يوم، مشيرًا إلى الحرص على استمرار تطوير أعمال التشغيل والإدارة للشبكة القومية للغازات من خلال إدارات الشركة المختلفة ومركز التحكم القومي (ناتا) لمواجهة التوسع المستمر في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الآمن.





وقال صلاح الدين إنه في إطار الاهتمام المتزايد بالشبكة القومية وملحقاتها، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات لتطويرها وتأمين مكوناتها وكذلك القيام بأعمال الفحص الدوري لخطوط الشبكة حيث تم خلال عام 2019 فحص حوالى 527 كم بالإضافة إلى فحص 320 كم خطوط خام وغاز ومنتجات لصالح الغير، وفى مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات، أشار إلى أنه تم إنتاج اكثر من 2 مليون طن من المنتجات التي تمثل قيمة مضافة بكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية حيث تم تأمين احتياجات السوق المحلي بحوالي 470 ألف طن من البوتاجاز.





كما تم تدعيم صناعة البتروكيماويات بحوالي 1.2مليون طن من خليط الإيثان بروبان لشركتي (سيدبك) و (إيثيدكو)، إلى جانب تصدير 309 ألف طن من منتج البروبان للأسواق العالمية.





وأوضح أنه تم استكمال أعمال مراجعة وإعادة التأهيل الفني لمكونات الشبكة القومية للتوافق مع الكود الخاص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز مع تطوير منظومة الأداء بالشركة لتمثل واجهة مشرفة لقطاع البترول في مصر كجهة منوطة بالتعامل مع الأطراف الجدد المتوقع دخولهم السوق المصري تدريجيًا بعد تطبيق القانون.



