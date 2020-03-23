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اقتصاد

نيكي الياباني يرتفع 2% عند الإغلاق بفعل التفاؤل في إقامة أولمبياد طوكيو في وقت لاحق

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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وكالات
انتعش المؤشر نيكي للأسهم اليابانية بقوة الاثنين جراء التفاؤل حيال عدم إلغاء دورة الألعاب الأولمبية بعدما أشارت اللجنة الأولمبية الدولية لاحتمال تأجيل دورة  الألعاب بطوكيو لموعد لاحق للمرة الأولى.

وساهم احتمال تأجيل دورة الالعاب الأولمبية المقرر عقدها في طوكيو في يوليو تموز وليس إلغائها في مخالفة الأسهم اليابانية الاتجاه العالمي.

وتهاوت الأسواق في المنطقة اليوم جراء مخاوف حدوث ركود مع تبني الدول حول العالم إجراءات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس.

كما لقيت السوق دعما من آمال بمشتريات كبيرة من بنك اليابان المركزي لصناديق الأسهم المتداولة في البورصة وإعادة صناديق التقاعد موازنة محافظ الأسهم بعد الهبوط الحاد الأخير.

وكسب نيكي اثنين بالمئة ليغلق على 16887.78 نقطة مرتفعا من أقل مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 16378.94 نقطة الذي لامسه يوم الثلاثاء الماضي.

وقفز سهم شركة الإعلانات دنتسو جروب 8.6 بالمئة نتيجة حالة الارتياح بعد اقتراح اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة وليس إلغائها. وكانت أسهم الشركة وهي الوكالة الرئيسية في اليابان للتسويق للدورة، قد فقدت نحو نصف قيمتها منذ بداية العام نتيجة المخاوف من إلغاء الحدث.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 18.9 بالمئة ليبلغ الحد الأقصى اليومي ويصبح السهم الأكثر تداولا في البورصة بعد أن أعلنت مجموعة التكنولوجيا أنها ستبيع أصولا بقيمة 4.5 تريليون ين (41 مليار دولار) لتمويل إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى تريليوني ين وخفض الدين.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1292.01 نقطة وارتفعت نسبة 80 بالمئة من مؤشرات القطاعات الفرعية في البورصة.
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