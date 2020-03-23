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أخبار البلد

وزير النقل: توفير جميع التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:12 ص
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير - وزير النقل
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أحمد أبوشوشة
اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ورئيس غرفة الشركات السياحية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القطاع السياحي. 

وبحسب بيان، اليوم، الاثنين، جرت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة، وذلك لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل، حيث أكد الوزير أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة، لافتًا الى أنه مشروع إستراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد. 

كما جرى استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل  في صعيد مصر  لخدمة المواطنين والمناطق السياحية وكذلك جهود وزارة النقل في رفع الموانئ النيلية والبحرية، بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي والاقتصاد القومي.

ووجه وزير النقل المختصين بالوزارة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية. 
وزير النقل: توفير جميع التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي
وزير النقل: توفير جميع التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي
وزير النقل: توفير جميع التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي
وزير النقل: توفير جميع التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي
وزير النقل: توفير جميع التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي
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