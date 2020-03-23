AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بسبب خسائر كورونا والطقس السيئ.. برلماني يطالب "الزراعة" بتعويضات للفلاحين

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:09 ص
فلاحين
فلاحين
Advertisements
فريدة محمد

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى، ووزير الزراعة السيد القصير، حول تضرر القطاع الزراعي من جراء التغيرات المناخية وأزمة الطقس السيئ الأخيرة، والتي تسببت في تلف بعض المحاصيل مما نتج عنه خسائر كبيرة للفلاح المصري، مضيفًا أن كوارث القطاع الزراعي عام 2020 لم تقف عند أضرار عاصفة التنين، بل إنها امتدت لتحمل أضرار تفشي فيروس كورونا عالميا حيث ستؤثر الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا تأثيرا كبيرا على الصادرات والواردات الزراعية.


وأوضح النائب في بيان، الاثنين، أن الأضرار التي أصابت المزارعين بسبب الطقس وصلت إلى سقوط بعض أشجار الفاكهة والنخيل ونفوق بعض المواشي وتهدم بعض المنازل القديمة وتهتك للصوب الزراعية، مطالبا أن تتبنى وزارة الزراعة تعويض الفلاحين عن الخسائر التي ألمت بهم من خلال عمليات حصر دقيقة من قبل الجمعيات والإدارات الزراعية، وألا تقتصر على الزراعات فقط فيجب أن يشمل الحصر الإنتاج الداجني ومشروعات تربية النحل.


وأشار إلى أن فيروس كورونا حاصر صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، في مختلف الأسواق العالمية، كما غاب القطاع الزراعي عن الحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء؛ لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع؛ بسبب التغيرات المناخية، وتوقف الصادرات.


وطالب النائب بضرورة تحفيز ومساندة القطاع الزراعي، سواء الذي يوفر احتياجات السوق المحلي من السلع أو القطاع التصديري، أسوة بالقطاعات الأخرى «الصناعي» و«العقاري» و«السياحي»، مشيرًا إلى أهمية تنويع الأسواق وإيجاد بدائل، ومثل بأسواق أفريقيا كسوق واعد، لتفادى الأزمات المتوقعة، خصوصًا أنه لا توجد أي تقديرات لانتهاء الأزمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يوافق مبدئيا على قانون الزراعة العضوية.. الحكومة: ضرورة لحصتنا التصديرية ومناقشات موسعة حول العجز والفساد بمنظومة الأسمدة.. وعبد العال للوزير: تعرف الشيكارة وصلت كام؟

بسبب فيروس كورونا.. خسائر الأسواق تضرب الجميع وتهدد الاقتصاد العالمي.. السياحة أكبر الخاسرين والذهب أقلهم وسوق الأدوية رابح وحيد

برلماني: اعتماد مصر على الصوب الزراعية يرفع معدلات التصدير

غانم: ختام مشرف للشركات المصرية بـ فروت لوجيستيكا

محافظ مطروح يشكل لجنة لحصر كافة الخسائر والأغنام النافقة نتيجة سوء الطقس

بعد موجة الطقس السيئ .. الزراعة تعد المزارعين والمربين بالتعويض عن أي خسائر .. صور

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. حقيقة وفاة محمود ياسين.. عالم يزف بشرى سارة للمصريين بخصوص كورونا.. السعودية تعلن حظر التجول

شاهد.. قس يبكي أثناء الصلاة بسبب وباء كورونا

بشرى سارة.. طبيب يبتكر حلا لإنقاذ مصابي فيروس كورونا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 23 -3-2020

شاهد.. الصورة الأولى من خطوبة شاعرة الإسكندرية أميرة البيلي

8 درجات زيادة ورياح مثيرة للرمال ..اعرف حالة الطقس اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومبهجة .. 10 صور تكشف عن إطلالات هيا الشعيبي

خلي بالك من جوزك.. فيروس كورونا يزيد معدلات الطلاق

لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة