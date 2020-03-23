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أخبار البلد

لا أخالف تعليمات الدولة.. رئيس هيئة البريد لـ "صدى البلد": لهذه الأسباب منحت مكافأة لـ المنتظمين فى العمل

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 أكد عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد أن المنشور الداخلى الذى تم إصداره بشأن صرف بعض المكافآت للموظفين المنتظمين فى العمل فى هذة المرحلة يأتى فى صالح العمل بالهيئة .

 وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عدد الموظفين بالهيئة يقارب 48 ألف موظف منهم قرابة 14 ألف موظف حصلوا على الإجازات الاستثنائية المسببة التى أقرها مجلس الوزراء وهم يمثلون الجزء الأول من العاملين.. بينما الجزء الثانى فهم من تناوب فى الحضور مع زملائهم فى ظل هذه الظروف وهم قرابة 10 آلاف موظف ..أما الجزء الثالث المختصين بالقرار وهم الموظفين الذين حرصوا على الانتظام فى العمل بناء على رغبتهم وكان من الضرورى مكافأتهم خاصة أن البريد المصري به قرابة 4 آلاف مكتب ومنفذ على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية ونحن على أعتاب صرف معاشات ومرتبات ولذا استوجب مكافأة هؤلاء الأشخاص الذين انتظموا بناء على كامل إرادتهم .

 

كان البريد المصرى  قد  قرر بناء على منشور داخلي صرف مكافأة نقدية لبعض العاملين في قطاعات الهيئة الذين انتظموا في العمل خلال الأيام الماضية.

 ونص المنشور الذي  أصدره عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد  بصرف مكافأة  للعاملين بالمكاتب البريدية والخزن والمفتشين طالما لم يحصلون على أي إجازات استثنائية أو تناوب أوأي نوع من الإجازات منذ يوم 17 مارس الجاري وحتى تاريخ انتهاء أزمة كورونا . .

ويمنح العامل الذي تغيب عن العمل في حدود ثلاثة أيام على الأكثر خلال تلك الفترة 50% من المكافأة المرصودة وما زاد عن ذلك فلا يستحق الصرف دون استثناء.

ونص المنشور على أن  الصرف يتم تحت بند مكافأة تشجيعية في موازنة العام المالي الحالي 2019.
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