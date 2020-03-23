سجل نحو 70 سهمًا بالبورصة المصرية خلال بداية تعاملات الاثنين، نسب الارتفاع القصوى المسموح بها خلال الجلسة الواحدة البالغة 5 في المائة بدعم من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 20 مليار جنيه، لدعم البورصة من خلال البنك المركزي.





وقال مصدر بالبورصة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إدارة البورصة علقت التداول على الـ 70 ورقة مالية قبل أن تعطل التداول بالسوق بشكل عام بعدما سجل المؤشر الأوسع نطاقا إيجي اكس 100 ارتفاعًا بأكثر من 5 في المائة وذلك بحسب القواعد المعمول بها في البورصة المصرية.





وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب اقتربت من 25 مليار جنيه بعد مرور نحو 21 دقيقة من بدء التداول لترفع مكاسبها إلى 75 مليار جنيه منذ جلسة الأربعاء الماضي.



