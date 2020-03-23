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أخبار العالم

سلطنة عمان تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "إنه تم تسجيل 11  حالة إصابة جديدة بمرض فيروس  كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ستًا وستين حالة".

ومساء أمس، أعلن التلفزيون العماني نقلا عن لجنة مكافحة كورونا، أنه سيتم تقليل عدد الموظفين في الخدمات الحكومية إلى 30% من إجمالي العاملين والباقي يعمل عن بعد.

وسيتم وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها.

وقررت اللجنة إغلاق كافة محلات الصرافة في إطار إجراءات مكافحة كورونا، وحظر التجمعات في الأماكن العامة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

ودعت وزارة القوى العاملة أصحاب العمل وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة توجيه القوى العاملة الوافدة لديها بالبقاء في أماكن إقامتهم بعد ساعات العمل وأثناء الإجازات والعطلات الأسبوعية وعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى.

ونوهت الوزارة بوقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك، والذي يأتي في إطار العمل بتوجيهات الجهات المختصة بالسلطنة لتطبيق أعلى المعاير الاحترازية للحد من تأثير كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره وتعزيز الإجراءات الوقائية الهادفة الى توفير الحماية للمواطنين والمقيمين.
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