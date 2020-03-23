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اقتصاد

رئيس المصرف المتحد: البورصات العالمية تأثرت بأزمة كورونا.. والوقت الحالي الأنسب للاستثمار في مصر

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:09 م
أشرف القاضي
أشرف القاضي
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احمد عبد القوى
أشاد أشرف القاضي, رئيس مجلس اداره المصرف المتحد، بحزمة القرارات التى اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد المصري، التى كان آخرها دعم البورصة المصرية عن طريق ضخ 3.5 مليار  جنيه من البنك الأهلي وبنك مصر، والتى من المقرر أن تصل إلى 20 مليار جنيه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف القاضى فى تصريحات صحفية ان القرارات السياسية التي تتخذها الدولة والقيادة السياسية الأخيرة في دعم الاقتصاد المصري والبورصة المصرية من شأنها أن تسهم في الحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الآونة الأخيرة، مضيفا أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للعمل في البورصة المصرية، مشيرا إلى أن الهبوط الذي أصاب البورصة المصرية أصاب جميع البورصات العالمية بسبب الظروف العالمية، وانتشار فيروس كورونا.

وأكد القاضى أن قرار تخفيض سعر الفائدة 3 % ساهمت في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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