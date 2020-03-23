AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا .. صحة دمياط تقدم روشتة وقائية

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
صرح الدكتور محمود طلحة،  وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، ان المحافظة قد اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتم نشر التوعية للمواطنين من خطورة انتشار الفيروس .

واشار  محمود طلحة، في تصريحات لصدي البلد، الى تماثل حالتين من ابناء دمياط  للشفاء من فيروس الكورونا حالتين ،وهم الدكتور احمد محمد عبدالله استشارى الامراض الصدرية من مدينة دمياط الجديدة و سحر صلاح الدين درغام،42 عام،ربة منزل، من قرية كفرالعرب التابعه لمركز فارسكور. 

وتابع ان الحالتين فور عودتهم الى محافظة دمياط بعد مغادرة الحجر الصحى بمستشفي ابوخليفة بالاسماعية ،تتم متابعتهم صحيا لحظة بلحظة.

وأضح وكيل الوزارة ،انه على المواطنين اتباع كافة الاجراءات الوقائية للوقاية من نقل الفيروس، متابعا: "اهم شئ للوقاية من الكورونا هو شرب العصائر والمياه والسؤال بكافة انواعها والخضار واى اطعمة تحتوى على الخضروات تكون بمثابة حائط السد لمواجهه الكورونا والتدخين ممنوع بشكل قاطع وخاصة الشيشة لان الشيشة هى القنبلة الموقوتة لنقل العدوى بفيروس الكورونا والبعد عن الاماكن المزدحمة امر لايحمل الاستهانة بهم وضرورى اخذ اى ادوية تقوى المناعه واهمها من تحتوى على فيتامين c .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفريقيا خالية من فيروس كورونا الجديد.. متخصصون فى ورشة نقابة الأطباء: أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك لا تكتمل إلا بمخالطة مصاب.. وتاج الدين: الإنفلونزا الموسمية لا تقل خطورة حال إهمال العلاج

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 9 حالات بعد تعافي حالتين جديدتين

لمواجهة فيروس كورونا.. إجراءات وقائية واحترازية في دمياط

كورونا في دمياط.. مستشفي العزل برأس البر جاهز لاستقبال المصابين.. شاهد

بعد إصابته بكورونا .. طبيب دمياط الناجى يوجه رسالة عاجلة للمصريين

بعد شفائه من كورونا | ماذا قال طبيب دمياط بعد رحلة صراع مع الفيروس القاتل؟

ترشيحاتنا

وداعًا كورونا.. إنتاج جهاز جديد يكتشف الفيروس التاجي

نقابة الأطباء:إصابة طبيبين بفيروس كورونا .. صور

شك في سلوكها.. مبيض محارة يقتل زوجته ببشاعة ويسلم نفسه لمباحث نبروة

وزير الكهرباء يكشف لـ صدى البلد حقيقة تأجيل تحصيل فواتير مارس

بعد توجيهات الرئيس.. 6 علاوات تنتظر أصحاب المعاشات هذا العام

أمريكا تسجل 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة عمرها 12 عامًا تصارع الموت بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تفاصيل

محتشمة ومبهجة .. 10 صور تكشف عن إطلالات هيا الشعيبي

خلي بالك من جوزك.. فيروس كورونا يزيد معدلات الطلاق