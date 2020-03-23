بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا .. صحة دمياط تقدم روشتة وقائية





واشار محمود طلحة، في تصريحات لصدي البلد، الى تماثل حالتين من ابناء دمياط للشفاء من فيروس الكورونا حالتين ،وهم الدكتور احمد محمد عبدالله استشارى الامراض الصدرية من مدينة دمياط الجديدة و سحر صلاح الدين درغام،42 عام،ربة منزل، من قرية كفرالعرب التابعه لمركز فارسكور.



وتابع ان الحالتين فور عودتهم الى محافظة دمياط بعد مغادرة الحجر الصحى بمستشفي ابوخليفة بالاسماعية ،تتم متابعتهم صحيا لحظة بلحظة.

وأضح وكيل الوزارة ،انه على المواطنين اتباع كافة الاجراءات الوقائية للوقاية من نقل الفيروس، متابعا: " اهم شئ للوقاية من الكورونا هو شرب العصائر والمياه والسؤال بكافة انواعها والخضار واى اطعمة تحتوى على الخضروات تكون بمثابة حائط السد لمواجهه الكورونا والتدخين ممنوع بشكل قاطع وخاصة الشيشة لان الشيشة هى القنبلة الموقوتة لنقل العدوى بفيروس الكورونا والبعد عن الاماكن المزدحمة امر لايحمل الاستهانة بهم وضرورى اخذ اى ادوية تقوى المناعه واهمها من تحتوى على فيتامين c .

صرح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، ان المحافظة قد اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتم نشر التوعية للمواطنين من خطورة انتشار الفيروس .