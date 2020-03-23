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برلمان

تطعيم الأطفال قنبلة موقوتة للإصابة بـ كورونا.. تحرك برلماني لمواجهة الأزمة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:13 م
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال
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أحمد أيمن

ناشدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بضرورة تأجيل تطعيم ضد الحصبة لفترة مؤقتة، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية تشهد ازدحاما كبير من قبل الأمهات والأطفال، ومن ثم تصبح فرصة لانتقال فيروس كورونا نتيجة التجمعات فهذا سيتعارض مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضحت ثابت، في بيان لها، أن هناك مئات الأمهات تقفن يوميا أمام الوحدات الصحية خاصة في القرى والنجوع لأخذ جرعة التطعيم لأبنائهن، دون وجود أي إجراء للوقاية من الفيروس، الأمر الذي يتطلب تأجيل هذا التطعيم لحين انتهاء أزمة انتشار الإصابة بالفيروس.

وأضافت عضو مجلس النواب، بأن الأهم هذه الفترة هو مكافحة الإصابة بفيروس كورونا والعمل على محاصرته وفض أي تجمعات من الممكن أن تزيد من فرص انتقاله بين المواطنين.

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