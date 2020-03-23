حصلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على جائزة "أفضل ممول إسلامي" من قبل منصة التمويل التجاري "تريد فاينانس جلوبال، وذلك خلال احتفالية أقيمت بالتعاون مع جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة (BAFT).



وذكرت المؤسسة في بيان لها اليوم، أنه تم اختيار الفائزين عن طريق لجنة توجيهية مستقلة تضم خبراء من القطاع المصرفي من جميع أنحاء العالم.





وقال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن الأهداف الشاملة للمؤسسة تتماشى كليًا مع خطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الرفاهية والشمول في العالم النامي.





من جانبه ، قال مارك أبرامز، مدير منصة "تريد فاينانس جلوبال وعضو اللجنة التوجيهية للجوائز إنه من المهم الإشارة إلى دور أولئك الذين يشكلون القوة الدافعة لتمويل التجارة وتمويل ذمم الأنشطة المدينة، سواء كانت شركات التمويل أو التأمين أو الخدمات اللوجستية أو المحاماة أو حلول التقنيات التجارية.





وأضاف "هناك حاجة ماسة للابتكار المستمر في قطاع التجارة من أجل دعم الأعمال حول العالم، لا سيما في ظل ما تشهده من تغيرات في مشهد تمويل التجارة الذي يمر بحالة من عدم اليقين."





يذكر أنه في عام 2019، اعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويلات بقيمة 2.1 مليار دولار للدول الأعضاء الأقل نموًا، وهو ما يمثل 36٪ من إجمالي محفظتها. ومن ضمن هذه التمويلات، مبلغ 565 مليون دولار تم تخصيصه لقطاع الأغذية والزراعة.





كذلك تم تقديم تمويلات بحوالي 4.5 مليار دولار لدعم الإمدادات المستدامة لمصادر الطاقة في الدول الأعضاء، مما ساهم في توفير الطاقة الكهربائية لنحو 13 مليون شخص.





وفي عام 2019، عززت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دعمها للقطاع الخاص من خلالتقديم تمويلات بلغت قيمتها 821 مليون دولار لتمويل الشركاتالصغيرة والمتوسطة من خلال 16 بنكا شريكا.



