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محافظات

صحة الدقهلية .. تفعيل تحاليل كورونا للمشتبه إصابتهم بـ المستشفى الدولي

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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همت الحسينى
صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة، وافقت على تشغيل جهاز PCR وتزويده بالمستلزمات اللازمة لتحليل عينات كورونا وربطه بالمعامل المركزية بالوزارة.

وتفقد" مكى" ، يرافقه وكلاء المديرية المستشفى الدولى لمتابعة التشغيل للجهاز، موجها المختصين بالمستشفى بسرعة الانتهاء من تجهيزه لتشغيله اليوم.

جدير بالذكر ان تشغيله سيوفر الوقت والجهد في تحليل العينات للمشتبه بهم، مما يقلل كثيرًا من المخالطين للحالات الايجابيه.

ونوه مكى، انه بصدد تشغيل وتفعيل معامل جامعة المنصورة للقيام بهذه التحاليل ايضًا.
صحة الدقهلية .. تفعيل تحاليل كورونا للمشتبه إصابتهم بـ المستشفى الدولي
صحة الدقهلية .. تفعيل تحاليل كورونا للمشتبه إصابتهم بـ المستشفى الدولي
صحة الدقهلية .. تفعيل تحاليل كورونا للمشتبه إصابتهم بـ المستشفى الدولي
صحة الدقهلية .. تفعيل تحاليل كورونا للمشتبه إصابتهم بـ المستشفى الدولي
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