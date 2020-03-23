دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، السلطات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازات الضرورية؛ لمجابهة فيروس كورونا والتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية في أخذ الاحتياطات اللازمة.



وحث وزير الإدارة المحلية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية- محافظي المحافظات اليمنية، بتشكيل لجان طوارئ والتوجيه بمنع التجمعات غير الضرورية، وإنشاء فرق تطوعية من المختصين ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع المكاتب التنفيذية لنشر التوعية والتثقيف الصحي.



وطالب حشد مؤسسات المجتمع المدني وقوى المجتمع المختلفة والقطاع الخاص؛ للمشاركة المجتمعية وتعميق قيم التعاون والتكافل الاجتماعي بما يضمن عدم تأثر المواطنين ومعيشتهم خلال هذه الفترة.



