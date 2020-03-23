مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف يخرج من السباق الرمضاني

انتاب عدد من محبي الفنان يوسف الشريف القلق بعد الحريق الهائل الذي شب في بلاتوه مسلسله الجديد "النهاية"، وتساءل بعضهم: هل يلحق العمل بالموسم الرمضاني 2020 أم لا.





ورغم طمأنة عدد من صناع العمل للجميع، ومحاولات المخرج ياسر سامي إنهاء التصوير في موعده، إلا أن "صدى البلد" علم من مصدر من فريق العمل صعوية الانتهاء من التصوير في المواعيد التي تسمح بعرضه في رمضان 2020.





سبب التأكيد بخروج المسلسل من السباق الرمضاني بشكل شبه مؤكد، أن فريق العمل لم يستكمل حتى الآن تصوير نصف الأحداث، فضلا عن حريق الديكور الأساسي بالعمل الذي تدور فيه معظم الأحداث، وإعادة تنفيذه مرة أخرى ستستغرق عدة أيام.





مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف.



