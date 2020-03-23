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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مكتبة رفاعة الطهطاوي.. ويؤكد أهمية تطويرها كقيمة تراثية

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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خالد رياض
أكد طارق الفقي محافظ سوهاج ، على أهمية تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي والحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية لها، وإبراز قيمتها كأحد أهم المكتبات التراثية .. جاء ذلك خلال جولته التفقدية  صباح اليوم الإثنين، مكتبة رفاعة الطهطاوي بمقر مجلس مدينة سوهاج. 

ووجه " المحافظ " رئيس مجلس مدينة سوهاج بتأمين منافذ المكتبة للحفاظ على محتوياتها من أمهات الكتب والمخطوطات ذات الطابع التاريخي، حيث تحتوي على مخطوطات نادرة، منها مخطوط يرجع لعام 398هـ .

ولفت المحافظ إلى أهمية متابعة عملية تطوير المكتبة على أن تقوم لجنة لمتابعة أعمال التطوير التى ستقوم بها وزارتي الآثار والثقافة،  ومتابعة الخطوات الفعالة خلال المرحلة القادمة لتطوير المكتبة التراثية، كما تفقد المحافظ قاعتي الاطلاع بالمكتبة، ومبنى مجلس مدينة سوهاج كمبنى أثرية ذو طراز معماري فريد. 

الجدير بالذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوي إحدى المكتبات التراثية المهمة، أنشأها علي فهمي باشا عام 1932، بمقر مجلس مدينة سوهاج، ويصل عدد المطبوعات بها الآن إلى 16 ألف مطبوع، و 1067 مخطوط من أندر المخطوطات في العالم من أمهات الكتب في الثقافة العربية، والثقافة التاريخية، والأدبية بأنواعها، وليس لها فئة عمرية محددة، فالمكتبة بها مجموعة كتب متنوعة تناسب كل الأعمار.
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