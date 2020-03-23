ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تبرز أناقة سمر يسري فى عيد ميلادها

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، stories جديدة لها برفقة المذيعة سمر يسري.
وهنأت زوجة ماجد المصرى المذيعة سمر يسري بعيد ميلادها، فتعد سمر من المذيعات اللاتى يخطفن الأنظار فى الكثير من الأحيان بأناقتها واهتمامها بالموضة.
وتتمتع سمر يسري بذوق رفيع فى اختيار الاطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال أو الكلاسيك، فهى تختار قطع الملابس التى تبرز قوامها الرشيق وتمنحها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.
وتعتمد سمر يسرى على التنوع وعدم تكرار التصميمات التى ترتديها، كما تحرص على الظهور من حين لآخر بلوك جديد وغير تقليدي سواء فى تسريحات وألوان الشعر أو فى الاطلالات التى تظهر بها.