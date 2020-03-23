مآسي الواقع وقضاياه الشائكة في رواية "روليت" لـ أحمد مصطفى حلمي

صدر حديثا عن دار بدائل للنشر والتوزيع رواية "روليت" للكاتب أحمد مصطفى حلمي، وتدور أحداثها في المنطقة الخلفية من الواقع حيث اختار الكاتب أن يلقي بخيوطه في وجهات عدة ليطأ الكثير من مآسي الواقع ودروبه الخطرة وقضاياه الشائكة.

ومن خلال بطولة لعبها شخوص من المقيدين بغلال الفقر والفئات الاجتماعية المهمشة وشاركها أحد العقاقير المهلوسة ، نسج الكاتب أحداثه التي تداخل فيها الوهم مع الواقع والحقيقة مع الأكاذيب وما حدث مع ما لم يحدث، وعبر ذلك التيه المحكم دفع بقضايا اجتماعية خطيرة من بينها تجارة الأعضاء، التحرش، تداعيات التغير السياسي في بعض البلاد العربية ثم انطلق إلى قضايا أخرى تلتف حول عنق الواقع كالفقر، الجهل، الانحطاط الأخلاقي، وانهيار منظومة القيم.