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ثقافة

مآسي الواقع وقضاياه الشائكة في رواية "روليت" لـ أحمد مصطفى حلمي

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
صدر حديثا عن دار بدائل للنشر والتوزيع رواية "روليت" للكاتب أحمد مصطفى حلمي، وتدور أحداثها في المنطقة الخلفية من الواقع حيث اختار الكاتب أن يلقي بخيوطه في وجهات عدة ليطأ الكثير من مآسي الواقع ودروبه الخطرة وقضاياه الشائكة.

ومن خلال بطولة لعبها شخوص من المقيدين بغلال الفقر والفئات الاجتماعية المهمشة وشاركها أحد العقاقير المهلوسة ، نسج الكاتب أحداثه التي تداخل فيها الوهم مع الواقع والحقيقة مع الأكاذيب وما حدث مع ما لم يحدث، وعبر ذلك التيه المحكم دفع بقضايا اجتماعية خطيرة من بينها تجارة الأعضاء، التحرش، تداعيات التغير السياسي في بعض البلاد العربية ثم انطلق إلى قضايا أخرى تلتف حول عنق الواقع كالفقر، الجهل، الانحطاط الأخلاقي، وانهيار منظومة القيم.

وحاول الكاتب أن يقدم عبر صفحاته وجبة دسمة، ليس بالسرد الممتع والأحداث الشائقة وحسب، فقد طعم مضمونه بجرعة ثقافية تخللت النسيج وبدت شديدة الانسيابية وتدفقت كجزء أصيل من النص ليمرر عبر سطوره فلسفته الخاصة التي تدعو للغفران ومسامحة الذات وقبولها دون محاولة كبتها والجنوح إلى المكاشفة التي تقي من انفجار فردي قد يشيع وتنتشر عدواه في جسد المجتمع.

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