تعرف على السبب الحقيقي لعكارة مياه النيل فى الفترة الماضية..فيديو









وأضاف محمد بكر، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يل مصر" المذاع على الفضائية الاولى، ان اول مرة يستم استخدام الشبة فيها من خلال ازالة العكارة والشوائب الموجودة فى المياه، وبعد ذلك يتم ترويق المياه من الشوائب، وبعد ذلك يتم اداخال المياه إلى المرشحات لتخليص المياه من جميع الشوائب.





وتابع أن المياه يتم تخزينها بعد ذلك فى محطات مياه الشرب الموجودة بكافة محافظات الحجمهورية وبعد ذلك يتم ضخها فى الشبكات لتوصيلها للمواطنين فى المنازل، مؤكدًا أن هناك منظومة لمراقبة الجودة العالية على مياه الشرب للتأكد من وصول المياه سليمة للمواطنين.





واوضح ان مشكلة عكارة مياه النيل ظهرت فى يوم الخميس القبل الماضى نتيجة لوجود سيول وسوء الاحوال الجوية الذى أدى إلى تساقط الاتربة فى مياه النيل، مما ادى إلى تحول لون مياه النيل إلى العكارة التى موجودة، ووصلت درجة العكارة إلى 3 آلاف وحدة، لذلك تم قطع المياه لأن محطات تنقية المياه لم تستطيع تحمل درجة العكارة.

قال الدكتور محمد بكر، مدير المعامل بمحطة تنقية مياه الشرب بروض الفرج، إن مراحل تنقية المياه تمر بعدة مراحل، من خلال تنقيتها بشكل تقليدي ولكنها لديها خطوات بداية من سحب مياه نهر النيل من المحطات المنتشرة على المجرى الرئيسي او من فرعى نهر النيل، من خلال استخدام طلمبات على حسب سعة كل محطة.