تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 مهاجرا غير شرعى بالأقصر وأسوان.





أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تواجد عدد من المهاجرين غير الشرعيين بإحدى المناطق بدائرة مركز إسنا (بمحافظة الأقصر).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (12) مهاجر غير شرعي يحملون جنسية إحدى الدول العربية .





وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة من ضبط 8 مهاجر غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة حال تواجدهم بإحدى المناطق بدائرة مركز دراو بمحافظة أسوان .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد من تلك الأنشطة الإجرامية وملاحقة مـمارسـيها بالتنسيق والأجهزة المعنية ، وتكثيف الجهود لتحديد العناصر القائمة على عمليات الهجرة غير الشرعية والتسلل بطرق غير مشروعة إلى داخل البلاد .