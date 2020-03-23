شاهد.. وزير الخارجية الإيطالي يستقبل طائرة مساعدات روسية

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر استقبال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لطائرة مساعدات روسية عسكرية، في مطار عسكري بضواحي العاصمة روما.
وضمت الطائرة العسكرية الروسية، أطباء عسكريين ومعدات خاصة؛ لمساعدة إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا، المتفشي لديها.
وشهدت إيطاليا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفشيًا ملحوظًا لفيروس كورونا المستجد، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 59 ألف إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 5400 حالة وفاة.
من جانب آخر قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الحكومة الإيطالية وجهت نداءً مباشرًا لوزير الدفاع مارك إسبر للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع الإيطالي طلب من نظيره الأمريكي المساعدة في توفير معدات طبية حرجة مثل الأقنعة ومراوح التهوية.
كما طلبت الحكومة الإيطالية من القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا، مساعدة السلطات الإيطالية المحلية من خلال توفير أفراد طبيين ومستشفيات ميدانية لدعم القوات الإيطالية التي تعمل بالفعل على مواجهة انتشار المرض.