شاهد.. وزير الخارجية الإيطالي يستقبل طائرة مساعدات روسية

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر استقبال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لطائرة مساعدات روسية عسكرية، في مطار عسكري بضواحي العاصمة روما.





وضمت الطائرة العسكرية الروسية، أطباء عسكريين ومعدات خاصة؛ لمساعدة إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا، المتفشي لديها.





وشهدت إيطاليا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفشيًا ملحوظًا لفيروس كورونا المستجد، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 59 ألف إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 5400 حالة وفاة.



