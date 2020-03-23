مستشفيات الشرطة توقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان

تولى قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسؤولي إحدى الجمعيات ومسجد بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، خلال الفترة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي.





وبحسب بيان، الاثنين، جرى استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفى وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.



