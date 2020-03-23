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حوادث

مستشفيات الشرطة توقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:44 م
صورة أرشيفية - مستشفيات
صورة أرشيفية - مستشفيات الشرطة
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مصطفى الرماح
تولى قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسؤولي إحدى الجمعيات ومسجد بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، خلال الفترة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي.

وبحسب بيان، الاثنين، جرى استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفى وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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