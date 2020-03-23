لعودة المصريين.. تمديد فتح معبر أشكيت الحدودي مع السودان حتى الغد

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم أنه تقرر تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودي مع جمهورية السودان الشقيق، لفترة نهائية وأخيرة، حتى غدا الثلاثاء 24 مارس الجاري لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات المصرية إلى أرض الوطن.





وناشدت السفارة أبناء الجالية المصرية في السودان، الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر بداية من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتقدمت السفارة بالشكر لمسئولي الدولتين على التعاون الذي اظهروه وما بذلوه من جهد في هذا الشأن.



