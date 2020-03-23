كارول سماحة تنضم إلى "تحدي الخير" وتتحدى 5 مشاهير

نشرت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموفع التواصل الاجتماعي "انستجرام " مقطع فيديو أعلنت من خلاله قبولها التحدي من الفنانة ليلى علوي، وتحدت من جانبها كلا من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية لميس الحديد، كما طلبت نقل التحدي إلى وطنها لبنان، وتحدت كلا من الإعلامي نيشان، وريما نجيم من لبنان، وذلك ضمن حملات الإغاثة من انتشار وباء كورونا في الوطن العربي.
من ناحية أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أحدث أغنياتها المصورة رسميًا، والتي تحمل اسم "مش هعيش".
والأغنية تم طرحها عبر قناة كارول سماحة على YouTube، والتي أعلنت تأجيل طرحها منذ أيام، بسبب انتشار فيروس كورونا.