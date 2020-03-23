رواية "النزيلة".. تناقش النهايات والانتظار





صدر مؤخرًا عن دار "الآن ناشرون وموزعون"، رواية "النزيلة" للكاتب الأردني محمود اليوسف، التي تدور أحداثها حول فكرة النهايات والانتظار، إذ تطرح الرواية أسئلة من نوع: هل نوفي الانتظار حقه إذا ما وصفناه بأنه مرض عضال يُصيب أولئك الذين يتوقون للنهايات؟ أم هو علاجٌ مؤقت لقدَرٍ ينظر إلينا من خلف النوافذ والأبواب شبه الموصدة؟ أم هو قدرٌ يعلم وقتَه لكننا نجهله؟





في هذه الرواية تأخذنا البطلة "نورسين" في رحلة طويلة من تجليات الانتظار: انتظار الخيال ليصبح حقيقة، وانتظار أن يعكس هذا الخيال طريقهُ ليظل خيالًا ولا يتلوث بالواقع، وانتظار الخلاص الذي لا يبلغه أكثر الناس مهما بذلوا من مجهود في سبيله.





تبدأ رحلة البطلة في هذه الرواية التي صدرت عن "الآن ناشرون وموزعون" في 282 صفحة من القطع المتوسط، بخيالٍ بسيط على نافذتها، وتكبر مغامرتها فتمر بمدنٍ قاحلة السكان وزاخرة بالذكريات، حيث السلام الزائف والحرب الحقيقية. تلك الحقيقة تتمثل بالأموات لا