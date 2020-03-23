AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رواية "النزيلة".. تناقش النهايات والانتظار

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
 

صدر مؤخرًا عن دار "الآن ناشرون وموزعون"، رواية "النزيلة" للكاتب الأردني محمود اليوسف، التي تدور أحداثها حول فكرة النهايات والانتظار، إذ تطرح الرواية أسئلة من نوع: هل نوفي الانتظار حقه إذا ما وصفناه بأنه مرض عضال يُصيب أولئك الذين يتوقون للنهايات؟ أم هو علاجٌ مؤقت لقدَرٍ ينظر إلينا من خلف النوافذ والأبواب شبه الموصدة؟ أم هو قدرٌ يعلم وقتَه لكننا نجهله؟

في هذه الرواية تأخذنا البطلة "نورسين" في رحلة طويلة من تجليات الانتظار: انتظار الخيال ليصبح حقيقة، وانتظار أن يعكس هذا الخيال طريقهُ ليظل خيالًا ولا يتلوث بالواقع، وانتظار الخلاص الذي لا يبلغه أكثر الناس مهما بذلوا من مجهود في سبيله.

تبدأ رحلة البطلة في هذه الرواية التي صدرت عن "الآن ناشرون وموزعون" في 282 صفحة من القطع المتوسط، بخيالٍ بسيط على نافذتها، وتكبر مغامرتها فتمر بمدنٍ قاحلة السكان وزاخرة بالذكريات، حيث السلام الزائف والحرب الحقيقية. تلك الحقيقة تتمثل بالأموات لا
بالناجين.. ويلقي القدر بين يديها رسائل المساكين الأربعة (تمائم الجنود)، التي تركوها لها لتُكمل طريقها عبر ألمهم؛ لعلها تصل إلى مقصدها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا سمير تطرح رواية للقلب مرسى أخير

داليا عمارة تدق ناقوس الخطر بدمج الواقع والخيال في «خلف المرآة»

«حكاية جديدة للأندلس» في القائمة القصيرة لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

«انا وهي وآخرون» رواية جديدة للكاتبة مي عصمت

ورشة عمل بنادي أدب السويس حول فنيات كتابة الرواية

فن كتابة الرواية بين الخيال والسرد في نادي أدب السويس

ترشيحاتنا

بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب الصين

تريند الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين.. رانيا يوسف تطالب بوقف تصوير المسلسلات: الناس هتموت

مرتضى منصور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي وحسام عاشور

لو هتقبض من ماكينة الصرف .. هانى الناظر يقدم نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

معايشة داخل مستشفى العزل في أسيوط.. ماذا يحدث مع المصابين بفيروس كورونا؟.. فيديو

أيفون سيخبرك إذا أصبت بفيروس كورونا .. اعرف إزاي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى مصر

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

قائمة أسعار بروتون proton لشهر مارس .. صور