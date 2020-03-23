رسميا.. تعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني بيانا رسميا اعلن خلاله عن استمرار توقف كل المسابقات ومن ضمنها الدوري الإسباني الدرجة الأولي، لأجل غير مسمى.





وقال البيان إن المسابقات ستستمر في التوقف حتي الحصول على طلب من الحكومة الإسبانية لإستئناف البطولات دون المخاطرة على صحة اللاعبين والمشجعين.





وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت إيقاف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا، مع ارتفاع حالات المصابين والوفيات.





وسيكون قرار الحكومة الإسباني حاسما بالنسبة لعودة منافسات كرة القدم مرة أخري وفقا لبيان الاتحاد الإسباني.





يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، قبل التوقف برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.



