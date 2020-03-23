بينهم رانيا يوسف ووفاء عامر.. وباء كورونا يدفع الفنانين للمطالبة بوقف تصوير مسلسلات رمضان

طالب عدد كبير من صناع الدراما الرمضانية بإيقاف تصوير الأعمال الفنية التى لم تنتهِ بعد لأخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبالفعل توقف مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي في لبنان بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.









في التقرير التالي نرصد لكم أبرز صناع الدراما الرمضانية الذين طالبوا بوقف تصوير المسلسلات بسبب فيروس كورونا.









الفنانة رانيا يوسف





قالت رانيا يوسف، من خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج إنسيدر: "طبعا انا مع قرار وقف المسلسلات لمدة 15 يوم احنا بنقول ان دول اصعب 15 يوم في الفيروس ومحدش هيحب يعدي أهله وعياله .. اه صحيح أكل عيش الناس بس الناس تقف على رجليها بدل ما تموت".





الفنانة وفاء عامر





بينما قالت الفنانة وفاء عامر، في مداخلة هاتفية لـ برنامج إنسيدر" الواقع اللي احنا بنعيشه بيقول ان احنا لازم نقعد في البيت لو كان فيه خسائر مادية دلوقتي هيبقى فيه خسائر كبيرة بشرية بعدين انا مع وقف تصوير الأعمال الفنية حاليًا".





المؤلفة مريم ناعوم





قالت مريم ناعوم من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "أنا عارفة إن اللي هقوله ده هيزعل ناس كتير، ومنهم فريق عمل مسلسلنا لرمضان، بس اللهم قد بلغت، كل التصوير لازم يقف 15 يوم مع دفع جزء من الأجر للعمال، نوقف لغاية أول أسبوع في أبريل، يعني هيبقى فاضل أسبوعين تصوير على بداية رمضان، و3 أسابيع تصوير داخل رمضان، أعتقد المسلسلات كلها ممكن تتقفل 15 حلقة خلال الـ5 أسابيع تصوير دول، الناس اللي بدأت بدري تقفل أول 15 حلقة وتعرض النص الأول من رمضان، وتكمل تصوير عادي عشان الدنيا ماتفرطش منهم والـ15 حلقة التانيين يتعرضوا ما بين العيدين، والناس اللي بدأت متأخر تعرض النص الثاني من رمضان، وبرضه تكمل تصوير وتعرض بعد رمضان برضه".





المخرج يسرى نصر الله





وقال يسرى نصر الله من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "يا ريت النقابات الفنية والمنتجين يجتمعوا حالا وياخدوا قرار جريء بتأجيل تصوير الأفلام والمسلسلات لحد ما الغمة دي تعدي. مافيش أي حاجة تبرر إننا نخاطر بصحتنا وصحة حبايبنا. مسؤوليتنا إننا نساهم في منع حدوث الكارثة، مش إننا نساهم في حدوثها وإحنا بنرقص على أنغام التيترات".





شيرين المنزلاوي





كما طالبت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد وزوجة الراحل طلعت زكريا عبر حسابها علي الفيس بوك نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بإصدار قرار بوقف تصوير المسلسلات والأفلام ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قائلة "أرجو من الدكتور أشرف زكي اتخاذ قرار بوقف جميع المسلسلات والأفلام والبرامج عن التصوير الخارجي أو الداخلي قبل فوات الأوان ... خايفين علي ولادنا وأهلنا".



