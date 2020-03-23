زينب الغزالي: مصر لعبت دورًا بارزًا في دعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

أشادت الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بخطاب الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الأم وتوجيه للمرأة المصرية للقيام بدورها في مساندة جهود الدولة لاحتواء الازمة الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة لانتشار وباء كورونا.









وقالت "الغزالي"، ان مصر إدارة ملف الأزمة الحالية لفيروس كورونا بإحترافية واتخذت اجراءات اقتصادية ووقائية لتفادي التداعيات الاقتصادية والمخاطر الصحية لتفشي الوباء عالميًا.









واضافت كذلك لعبت مصر دورًا بارز في توجيه المجتمع المصري والعربي نحو دعم المرأة المصرية وتمكينها في كافة مناحي الحياة ، مضيفة ان أهتمام القيادة السياسية بالمرأة ساهم في تغيير النظرة المجتمعية تجاه دور المرأة وأظهار دورها في التنمية الاقتصادية.









وأوضحت، أن استثمار الدولة المصرية لطاقات المرأة الاقتصادية يصب في تنمية المجتمع باستغلال كافة طاقاته، لكونها فرد منتج بالمجتمع ولممارستها لدور فعال فيه لتنميته وتحسين أوضاعه، وعليه فإن تطوير إمكانات المرأة والنهوض بأوضاعها، وتفعيل دورها كعاملة ووزيرة وسيدة أعمال يعتبر محورا أساسيا من محاور تمكين المرأة اقتصاديا.









وأشارت «الغزالي» أن انطلاقا من حرص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على توثيق التعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية وكافة اجهزة الدولة، فإنها تحرص على مد أواصر التعاون مع مجتمع سيدات الأعمال وإلقاء الضوء على الدور القائم لهن في مجتمعاتهن مع بحث سبل تعزيز هذا الدور والاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الانشطة والاجتماعات المختلفة للجنة المرأة بالجمعية.







