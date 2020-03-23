حوافز لتشجيع المواطنين على تطبيقه ..البيئة لـ صدى البلد: أبلكيشن لجمع المخلفات الإلكترونية من المنازل أول أبريل

قال الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، التابع لوزارة البيئة، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، أن المخلفات الالكترونية تكونت نتيجة الإيقاع السريع للحياة التكنولوجية التي نعيش فيها الآن، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء العمر الإنتاجي لها، ينجم عن ذلك كميات كبيرة من المخلفات الإلكترونية على مدار الساعة.





وكشف "العربي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن كمية المخلفات الإلكترونية عن قطاع الاتصالات تتراوح فقط سنويًا بين 66 - 73 ألف طن/عام، وأن القطاع الخاص هو أكبر مولد للمخلفات يليها الأسر والقطاع الحكومى.





وأضاف مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، التابع لوزارة البيئة، أنه يتم التخلص الآمن من حوالي 4020 طن من المخلفات الإلكترونية وتوجيهها للقطاع الرسمى، موضحا أن القطاع الخاص هو أكبر مولد للمخلفات بنسبة تبلغ 58% تليها الأسر بنسبة 23% والقطاع الحكومي 19% ويتم معالجة وإعادة تدوير حوالي 2% من المخلفات الإلكترونية المتولدة بالقطاع الرسمي بينما يسيطر القطاع غير الرسمي على نسبة 98% من تلك المخلفات.





تطبيق جديد لجمع مخلفات الاجهزة الإلكترونية من المنزل





وكشف العربي، أن وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي لاتحاد الصناعات ندعم تطبيق جديد لجمع وتدوير المخلفات الالكترونية يسمى "E تدوير" وهو تطبيق اقترحه أحد رواد الأعمال لجمع المخلفات الالكترونية من المواطنين في منازلهم وسيتم تفعيل العمل به فى بداية شهر ابريل.





حوافز لاستخدام التطبيق





من جهته، أعلن كريم دبوس، صاحب فكرة ابليكيشن "E تدوير" أن حافز استخدام الابليكيشن للمواطنين المتواصلين مع التطبيق للتخلص من النفايات الالكترونية سيحصلون على قسائم تخفيض على الملابس والأجهزة الالكترونية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، و يعمل التطبيق من خلال إضافة صورة للبطاقة الشخصية للشخص وصورة للمخلفات التي يريد التخلص منها على التطبيق ومن خلال ذلك يذهب إليه أحد العاملين من خلالنا للجمع كمرحلة أولى وتوصيلها إلى مصانع التدوير وهى مصانع مصرية قطاع الخاص.





وتابع: "إن مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ساهم في إطلاق التطبيق كنموذج تجريبي لمبدأ المسئولية الممتدة"، موضحا أن التطبيق الجديد سيساهم في جمع القمامة من المنازل بمقابل مادي ولكننا ننتظر المرحلة التجريبية لاتخاذ ما يلزم من خطوات جديدة فيما بعد.





أكد " دبوس" أنة تم التنسيق مع قطاع الاتصالات للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية المتولدة عنه شركات المحمول كنموذج تجريبي قبل التعميم على باقي قطاعات الدولة وتوجية تلك المخلفات إلى المصانع لإعادة تدويرها.





يذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقي في وقت سابق مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبحضور "بول جارنييه" سفير سويسرا في القاهرة؛ حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تفعيل "مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر.





وذلك فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سفارة سويسرا فى القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر؛ حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.