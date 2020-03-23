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أخبار البلد

مصر الحلوة.. كاهنان يطلقان مبادرة لتطهير المساجد والكنائس من كورونا.. صور

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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سامح سلام

تحت شعار "خليك فى البيت واغسل أيديك"، أطلق كاهنا كنيسة السيدة العذراء بنجع السواقي بقرية الشورانية التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، بمشاركة مجموعة من شباب الكنيسة، مبادرة بعنوان "٣ ت" والمقصود بها  "توعية، تطهير، تعقيم".


جاءت فكرة الحملة كـ استجابة للنداءات المتكررة من أجهزة الدولة للمواطنين بالبقاء في منازلهم والاهتمام
بتطهير أيديهم وملابسهم وبيوتهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.


وقام كاهنا الكنيسة القس يوسف والقس أفرايم بعمل جروب على تطبيق whats App تم خلاله توزيع العمل وذلك بتقسيم النجع إلى خمسة قطاعات إلى جانب تقسيم الشباب المشارك إلى خمس مجموعات،  تتكون كل مجموعة من خمسة أفراد، يتولى إثنان منهم عملية التوعية بينما يقوم الثلاثة الباقون بعملية التطهير والتعقيم
باستخدام أجهزة رش السوائل المنتشرة في الريف.


وحرصت مجموعة  "٣ ت" على ارتداء الكمامات والتحرك معًا مع الحفاظ على مسافات مناسبة تفصل بينهم لعدم حدوث أي اختلاط بينهم. 


وقام مسؤولا التوعية في كل مجموعة بالتواصل مع أهالي القرية مسلمين ومسيحيين من خلال مكبر صوت وتقديم نصائح وتوجيهات عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه والخطوات المطلوب اتخاذها بشكل مستمر
لضمان عدم انتقال العدوى إليهم ثم يقوم حاملو أجهزة التطهير برش الشوارع والحوائط الخارجية
للبيوت.


وحرص شباب الحملة بقيادة الكاهنين على تطهير مسجدي النجع "السلام" و "أحباب المصطفى" إلى جانب الكنيسة.


واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،
تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.


واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك
الكرازة المرقسية،  لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها  غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات
والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

مصر الحلوة.. كاهنان يطلقان مبادرة لتطهير المساجد والكنائس من كورونا.. صور
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