AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل و2317 مستلزما طبيا منتهي الصلاحية في البحيرة

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري

تمكنت الأجهزة الرقابية المختصة بمحافظة البحيرة ، من ضبط ٢٣١٧ مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بكفر الدوار، ما بين قسطرة وخيط طبى للجراحة وخراطيم تنفس وكلونات وجونتيات وضبط ٤ آلاف عبوة مستحضرات تجميل وجل وشامبو آلاف العبوات والاستيكرات الورقية المعدة للتعبئة داخل أحد المصانع للغش والتدليس بالإضافة إلى ضبط أحد مصانع بير السلم لتعبئة المنظفات بدون ترخيص بالمحمودية.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ، وإدارة التفتيش الصيدلى ، حملة مكبرة بكفر الدوار وأبو المطامير والمحمودية للرقابة على الصيدليات لضبط الأسعار والتصدي لتجار الكسب غير المشروع الممتنعين عن بيع المطهرات والمستلزمات الطبية للجمهور للاتجار بها بالسوق السوداء بالتزامن مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.


أقرأ أيضًا:لمواجهة كورونا.. تعقيم وحدات المرور ومقرات التأمين الصحى بالبحيرة..صور

                                               https://www.elbalad.news/4224248

وأسفرت الحملة بناحية كفر الدوار عن ضبط كمية قدرها  ١٣١٧عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ما بين قسطرة وخيط طبى للجراحة وخراطيم تنفس وكلونات وجونتيات و ٤الاف عبوة مستحضرات تجميل وجل وشامبو آلاف العبوات والاستيكرات الورقية المعدة للتعبئة داخل أحد المصانع للغش والتدليس

كما تمكنت الحملة من ضبط مايقرب من ألف عبوة مطهرات ومعطر منتهية الصلاحية بداخل أحد المصانع.وفى أبو المطامير تمكنت الإدارة التموينية من تحرير محضرين جنح لصيدليتين لوجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية وتم الحفظ على ٢٠٠ علبة حبوب وحقن.

وتمكنت إدارة المحمودية التموينية من ضبط مركز لتعبئة المنظفات بدون ترخيص وتم التحفظ بداخله على٣٥٠ عبوة صابون سائل معبأ فى عبوات .مياه غازية سبق استعمالها ٤٠٠و لتر كلور غير مدون عليها أى بيانات و٢٥٠ لتر صودا مجهول المصدر وعدد كبير من عبوات مياه غازية فارغ

وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

ضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل و2317 مستلزما طبيا منتهي الصلاحية في البحيرة
ضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل و2317 مستلزما طبيا منتهي الصلاحية في البحيرة
ضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل و2317 مستلزما طبيا منتهي الصلاحية في البحيرة
ضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل و2317 مستلزما طبيا منتهي الصلاحية في البحيرة
ضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل و2317 مستلزما طبيا منتهي الصلاحية في البحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 5 أطنان مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في البحيرة.. صور

ضبط 1210 عبوات مستحضرات تجميل منهية الصلاحية بالإسكندرية

ضبط 17 ألف عبوة عصير وكميات من اللحوم الفاسدة في دمنهور.. صور

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

ترشيحاتنا

الصين تعلنها مرة أخرى: صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سفير مصر بالكويت يزف بشرى سارة للمصريين الراغبين في العودة

طفلة عمرها 12 عامًا تصارع الموت بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تفاصيل

وزير ألماني يكشف تفاصيل جديدة عن صحة ميركل بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا

أسهل طريقة لنقل كورونا.. توقف عن ارتداء الجوانتي.. تفاصيل

ضبط الاخواني شرنوبي بالبحيرة لترويج شائعات عن كورونا على فيسبوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

قائمة أسعار بروتون proton لشهر مارس .. صور

صدى البلد يتجول في مستشفى العزل بأسيوط .. 24 ساعة عمل لاستقبال مصابي كورونا..صور