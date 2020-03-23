ضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل و2317 مستلزما طبيا منتهي الصلاحية في البحيرة

تمكنت الأجهزة الرقابية المختصة بمحافظة البحيرة ، من ضبط ٢٣١٧ مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بكفر الدوار، ما بين قسطرة وخيط طبى للجراحة وخراطيم تنفس وكلونات وجونتيات وضبط ٤ آلاف عبوة مستحضرات تجميل وجل وشامبو آلاف العبوات والاستيكرات الورقية المعدة للتعبئة داخل أحد المصانع للغش والتدليس بالإضافة إلى ضبط أحد مصانع بير السلم لتعبئة المنظفات بدون ترخيص بالمحمودية.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ، وإدارة التفتيش الصيدلى ، حملة مكبرة بكفر الدوار وأبو المطامير والمحمودية للرقابة على الصيدليات لضبط الأسعار والتصدي لتجار الكسب غير المشروع الممتنعين عن بيع المطهرات والمستلزمات الطبية للجمهور للاتجار بها بالسوق السوداء بالتزامن مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





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وأسفرت الحملة بناحية كفر الدوار عن ضبط كمية قدرها ١٣١٧عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ما بين قسطرة وخيط طبى للجراحة وخراطيم تنفس وكلونات وجونتيات و ٤الاف عبوة مستحضرات تجميل وجل وشامبو آلاف العبوات والاستيكرات الورقية المعدة للتعبئة داخل أحد المصانع للغش والتدليس

كما تمكنت الحملة من ضبط مايقرب من ألف عبوة مطهرات ومعطر منتهية الصلاحية بداخل أحد المصانع.وفى أبو المطامير تمكنت الإدارة التموينية من تحرير محضرين جنح لصيدليتين لوجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية وتم الحفظ على ٢٠٠ علبة حبوب وحقن.

وتمكنت إدارة المحمودية التموينية من ضبط مركز لتعبئة المنظفات بدون ترخيص وتم التحفظ بداخله على٣٥٠ عبوة صابون سائل معبأ فى عبوات .مياه غازية سبق استعمالها ٤٠٠و لتر كلور غير مدون عليها أى بيانات و٢٥٠ لتر صودا مجهول المصدر وعدد كبير من عبوات مياه غازية فارغ

وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

