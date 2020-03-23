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أخبار العالم

مسئول إسباني يتوقع تراجع إصابات كورونا في بلاده بنهاية الأسبوع الجاري

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:26 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
تتوقع السلطات الإسبانية حدوث ما يسمى بــــ"ذروة" جائحة نتيجة فيروس كوفيد 19 في البلاد في وقت قريب بعد غد الأربعاء، وفقا لشبكة سي إن إن. 

وصرح إنريكي رويز إسكوديرو، المسؤول الصحي البارز في حكومة مدريد الإقليمية، لإذاعة كوبي اليوم الإثنين، بأن عدد الحالات في البلاد من المتوقع أن يبدأ في الانخفاض بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقال "نعتقد هذا الأسبوع أننا سنصل إلى الذروة حيث سنرى حالات جديدة ، ولكن أقل من اليوم السابق".

وأوضح اسكوديرو أن التقدير يعتمد على العلاقة بين الحد الأقصى لفترة حضانة الفيروس (14 يومًا) وبداية إجراءات العزل وإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد.

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