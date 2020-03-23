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منوعات

قس يتعرض لموقف محرج بعد منع الصلاة في الكنائس .. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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مريم صليب
بسبب تفشي وباء كورونا حول العالم ، أعلنت الحكومات إجراءات وقائية للحد من إنتشار كورونا و تفريق كل التجمعات حتى  لا ينتشر الوباء حفظا على أرواح مواطنيها . 

وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لقس تعرض لموقف محرج ، بعد أن اتجه رجال الدين إلى العظاتالالكترونية بدلا من العظات في الكنائس للتواصل المواطنين بعد قرار إغلاق الكنائس . 

وظهر في الفيديو تعرض القس إلى حرق ملابسه بسبب إقترابه من الشموع الذي قام بإشعالها أمامه لتفعيل أجواء الكنيسة و كأن شئ لم يكن و تجري كل الطقوس و لكن من خلال شاشات الهاتف . 

تنبه ذلك الأب بسبب رسائل الرواد على البث المباشر الذي كان يقوم به ، و قام بإطفاء النار التي اشتعلت في ملابسه و الإعتذار للمتابعين و اكمل عظته . 
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