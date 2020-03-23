قس يتعرض لموقف محرج بعد منع الصلاة في الكنائس .. فيديو





وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لقس تعرض لموقف محرج ، بعد أن اتجه رجال الدين إلى العظاتالالكترونية بدلا من العظات في الكنائس للتواصل المواطنين بعد قرار إغلاق الكنائس .





وظهر في الفيديو تعرض القس إلى حرق ملابسه بسبب إقترابه من الشموع الذي قام بإشعالها أمامه لتفعيل أجواء الكنيسة و كأن شئ لم يكن و تجري كل الطقوس و لكن من خلال شاشات الهاتف .





تنبه ذلك الأب بسبب رسائل الرواد على البث المباشر الذي كان يقوم به ، و قام بإطفاء النار التي اشتعلت في ملابسه و الإعتذار للمتابعين و اكمل عظته .

بسبب تفشي وباء كورونا حول العالم ، أعلنت الحكومات إجراءات وقائية للحد من إنتشار كورونا و تفريق كل التجمعات حتى لا ينتشر الوباء حفظا على أرواح مواطنيها .