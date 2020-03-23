خالفوا قرار الغلق .. تحرير 23 محضرا لأصحاب المحال والكافتيريات بالغردقة

ألقت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، القبض على ٨ من أصحاب المحال التجارية والكافتيريات والعاملين بها بمدينة الغردقة من المخالفين لقرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال التجارية في الساعة السابعة مساء، اليوم بجانب 15 اخرون ليلة امس حيث تم ضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم بقسمي أول وثان الغردقة وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ١٥ من المخالفين لقرار رئيس الوزراء وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال الحملات الأمنية الخاصة بمتابعة تنفيذ القرار وقررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، وقيد المحاضر جنح أمن دولة طوارئ ليصبح اجمالى المحاضر 23 محضر ا.





وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

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