بسبب كورونا .. ايقاف التعامل مؤقتا بجميع خدمات إصدار التراخيص بالقليوبية

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ايقاف التعامل مؤقتا بجميع خدمات اصدار التراخيص التى تقدمها الادارات الهندسية بالوحدات المحلية والتى تستلزم الاتصال المباشر بين طالب الخدمة والوحدة المحلية وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيورس كورونا المستجد.





وقال المحافظ ان القرار يسرى اعتبارا من اليوم وحتى نهاية مارس الجارى ولا يخضع للايقاف المنصوص عليه بعاليه اعمال لجان المنشات الايلة للسقوط وكذا اعمال واجراءات التعامل مع الحالات التى تمثل خطورة.





كما يتم ايقاف كافة المواعيد المقررة قانونا والخاصة باجراءات اصدار الترخيص المشار اليها محل الايقاف ولا تحتسب فترة الايقاف ضمن المدد المقررة قانونا.





وناشد المحافظ ابناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كاحد اهم الاجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كاجراءات احترازية.