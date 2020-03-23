فيروس كورونا يصيب هارفي وينشتاين الشهير بـ متحرش هوليوود.. ورانيا يوسف ووفاء عامر تدعمان قرار وقف تصوير المسلسلات

_ تامر حسني يوجه نصائح لمتابعيه للوقاية من كورونا

_ بعد إغلاق المساجد.. دعاء مؤثر من الفنانة أحلام بمناسبة قرب شهر رمضان

_ محمد هنيدي لمتابعيه: الكام يوم الجايين هيفرقوا معانا









نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بتطور الحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، هنا نستعرض أبرزها:









نفكر بعض كل يوم بالكلام ده.. تامر حسني يوجه نصائح لمتابعيه للوقاية من كورونا





وجّه الفنان تامر حسنى مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال نشر صورة لزجاجة مياه.

https://www.elbalad.news/4227306





سر الهجوم على حفيد عمر الشريف بعد تغريدة عن فيروس كورونا





تعرض عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة، لهجوم كبير من متابعيه بعد تغريدته عن أزمة فيروس كورونا، والتي كتبها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

https://www.elbalad.news/4227276





بعد إغلاق المساجد.. دعاء مؤثر من الفنانة أحلام بمناسبة قرب شهر رمضان





شاركت النجمة أحلام جمهورها بتغريدة، دعت الله فيها بأن يأتي شهر رمضان والمساجد مفتوحة، قائلة: "اللهم إن مساجدنا أظلمت وشهر رحماتك الفضيل قد دنا فلا تحرمنا سماع تراتيلِ التراويح ولا بكاء الإمام في تهجدهِ ولا رؤية المُصلين يصطفون كالبنيانِ المرصوصِ في تبتلهم،ولا تغبرّ كُتبك في بيوتك من هُجرانها في شهرٍ أُنزلت فيه، ولا تحرمنا من عمرةٍ تعدل حجةً مع نبيك، اللهم اصرف عنا الوباء".

https://www.elbalad.news/4227205





محمد هنيدي لمتابعيه: الكام يوم الجايين هيفرقوا معانا.. فيديو





وجه الفنان محمد هنيدي رسالة لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا من خلال نشره فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"

https://www.elbalad.news/4227276









40 مليون ليرة.. تفاصيل تبرع هيفاء وهبي من أجل مكافحة كورونا





انضمت هيفاء وهبي لحملة جمع التبرعات من أجل العائلات التي عانت بسبب فيروس كورونا، وهي الحملة التي تدعمها جمعية أجيالنا لجمع التبرعات.

https://www.elbalad.news/4227143









إصابة هارفي وينشتاين الشهير بـ متحرش هوليوود بفيروس كورونا





كشف موقع deadline اصابة المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين المعروف باسم متحرش هوليوود عن اصابته بفيروس كورونا بعدما خضع لفحوصات طيبة.

https://www.elbalad.news/4226970





الناس هتموت.. رانيا يوسف ووفاء عامر يدعمان قرار وقف تصوير المسلسلات





عبّرت كل من الفنانة رانيا يوسف، ووفاء عامر، عن دعمهما لوقف تصوير مسلسلات رمضان مؤقتًا لحين المرور من الأزمة التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

https://www.elbalad.news/4226903









حنان مطاوع تشارك في تحدي الخير .. تفاصيل





أعلنت الفنانة حنان مطاوع مشاركتها في "تحدى الخير" الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

https://www.elbalad.news/4227125