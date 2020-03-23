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حوادث

قتلا مسنة في الشرقية ببشاعة انتقاما من ابنها.. الإعدام لعاطل والسجن 15 سنة لسيدة

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:35 م
صورة أرشيفية - الاعدام
صورة أرشيفية - الاعدام
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محمد الطحاوي

أصدرت جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضي  ، اليوم ، حكمها بالإعدام شنقا  لعاطل والسجن 15 سنة لربة منزل لقيامها بالإشتراك مع مسجل خطر يدعى "عرسة" سبق محاكمته في جلسات سابقة، بقتل سيدة مسنة انتقاما من أسرته، وكانت هيئة المحكمة قد قررت إحالة أوراق" خالص" لفضيلة  مفتي الديار المصرية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد وصول" فوزية ع م" 57 سنة ربة منزل، لمستشفى الزقازيق العام جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات متفرقة.

 

وتوصلت التحريات إلى قيام " خالص ال  " مقيم النحال دائرة أول الزقازيق و" شيماء أ " ربة منزل مقيمة النحال، بالاشتراك مع متهم ثالث شهرته عرسة، تم محاكمته من قبل بقتل المجني عليها.

 

وتبيت من التحقيقات وجود خلافات سابقة بين عائلة المجنى عليها والمتهمين، وأثناء سير المجنى عليها بالشارع لشراء بعض المستلزمات لأسرتها، قامت المتهمة "شيماء" باستيقافها بالشارع وسددت لها عدة طعنات واتصلت بالمتهمين "خالص" و"عرسة" وقاموا جميعا بقتل المجني عليها وجرها بالشارع بطريقة بشعة وتعذيبها انتقاما من نجلها.

 

وجرى ضبط المتهمين وتحرير المحضر رقم 2292 لسنة 2012 جنايات قسم أول الزقازيق، وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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