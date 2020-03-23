‏هشام حطب: مستعدون للمشاركة في أولمبياد طوكيو ولو غدا

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن البعثة المصرية جاهزة للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية المقرر لها فى طوكيو خلال الفترة من ٢٤ يوليو حتى ٩ أغسطس فى حالة إقامتها فى موعدها.





وقال حطب فى تصريحات خاصة أن الدورة الأوليمبية فى موعدها حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة حصلت على تأكيدات من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة الدورة فى موعدها خلال الفيديو كونفرانس الذى أقامه الأسبوع الماضى مع اللجان الأولمبية الوطنية فى أنحاء العالم.





وأشار حطب إلى أن جميع اللاعبين المصريين الذين تأهلوا إلى الأوليمبياد يؤدون برنامجهم وفقا لخطة الإعداد التى وضعها بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية نجحت فى تجاوز عقبة التأهيل بمد فترة التأهيل لمدة شهر.