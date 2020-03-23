سر حديث السيسي عن كورونا بثقة دون ترويع.. استشاري طب نفسى يجيب

هدوء وثقة بالنفس وحسن ظل بالله.. هكذا ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أثناء لقائه بعدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية في قصر الاتحادية.









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كلمة الرئيس السيسي جاءت مفعمة بالأمل بعد حديثه عن ازمة فيروس كورونا الذي بدأ في الانتشار في مصر، كما حملت كلمة الرئيس السيسي العديد من الرسائل التى يريد توصيلها للشعب المصري.





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الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي ، أكد ان الهدوء الذي ظهر به الرئيس أمس أثناء حديثه عن كورونا يؤكد أنه يعلم جيدا طبيعة الشعب المصري الذي يفضل دوما سماع الكلمات العاطفية والإنسانية .









وأضاف الدكتور إبراهيم مجدي لـ صدى البلد ان الرئيس لم يرغب في ترويع المواطنين كما فعل بعض رؤساء العالم ، بل تحدث عن أزمة كورونا بهدوء وثقة وإيمان بالله في قدرته على إنهاء المحنة.





أما الدعاء الذي دعا به الرئيس أمس فهو أراد أن يشعر المواطنين بأنه متفهم لحالتهم النفسية ويرغب في طمأنتهم دون تهويل ، كما أنه أصر على الظهور بمظهر هادئ وثقة حتى لا ينقل الخوف والرعب لقلوب المواطنين باعتباره رئيس الجمهورية.



