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أخبار العالم

بسبب مخالفة حظر التجول.. الداخلية الكويتية تحيل 5 أشخاص للمحاكمة

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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أحمد قاسم


أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن وزارة الداخلية الكويتية أحالت 5 أشخاص إلى محاكمة عاجلة بتهمة خرق قرار حظر التجول الذي فرضته السلطات في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: "التحقيقات مع المضبوطين اثبتت انهم تعمدوا وبلا داع خرق قرار حظر التجول في اول ايّام تطبيقة، والتعليمات واضحة وصريحة باتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التهاون مع مخترقي القرار".

وأضافت المصادر: "جرى الإفراج عن نحو 15 مواطنا ومقيما وخليجيا بعد ضبطهم وتحويلهم الى المخافر، وذلك عقب التحقيق معهم أمس حيث تبين انهم خرجوا لظروف طارئة تستدعي الخروج. فرجال الامن والحرس الوطني ماضون في تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، قرارا بفرض حظر تجول جزئي على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح في مؤتمر صحفي :"كنا نريد تجنب هذا الإجراء، لكن عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، دفعنا لاتخاذ هذا القرار".
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